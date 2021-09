Raad van State: Kamerleden in demissionair kabinet niet in strijd met Grondwet

Dat er de laatste tijd zittende Kamerleden zijn benoemd in het demissionaire kabinet zonder dat ze hun zetel hebben opgegeven, is ongelukkig maar niet in strijd met de Grondwet. Dat schrijft de Raad van State in een advies aan de Tweede Kamer.

De Kamer had om deze zogeheten 'voorlichting' gevraagd, nadat er ophef was ontstaan over de benoeming van de staatsecretarissen Yesilgöz, Van Weyenberg en Wiersma. Zij blijven tegelijkertijd ook Kamerlid.

Verschillende hoogleraren vinden dat die combinatie op gespannen voet staat met de Grondwet. De combinatie van functies is volgens hen alleen mogelijk voor zittende bewindslieden, die na verkiezingen ook in de Kamer worden gekozen, zoals premier Rutte en minister Kaag. Dat zou niet gelden voor Kamerleden die pas na hun verkiezing worden benoemd in het kabinet.

Verschillende interpretatie

Ook de Raad van State vindt dat er grondwettelijke complicaties zijn en dat die te laat en onvoldoende zijn onderkend. Maar de Grondwet is volgens de raad op verschillende manieren te interpreteren. "Daarom is hier onvoldoende grond om te concluderen dat er sprake is van strijd met de Grondwet."

Uiteindelijk moet de Tweede Kamer beslissen of het toegestaan wordt, luidt het advies. Het kabinet had de voordracht van de staatssecretarissen beter moeten toelichten en uitgebreider antwoord moeten geven op vragen van Kamerleden, vindt het adviesorgaan.

SP-Kamerlid Renske Leijten noemt de uitspraak van de Raad van State een tik op de vingers voor het kabinet. Volgens haar blijft overeind dat de huidige situatie onwenselijk is. Volgende week gaat de Kamer erover debatteren. Leijten roept de drie staatssecretarissen op zich tot die tijd terug te trekken.