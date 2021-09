Na orkaan Ida duurde de opluchting in New Orleans niet lang

Opluchting was het woord, in de eerste uren nadat orkaan Ida dit weekend aan land was gegaan. Geen grote overstroming zoals na orkaan Katrina in 2005. Maar in de regio rond de Amerikaanse stad New Orleans gaat die opluchting langzaam over in verslagenheid. De realisatie dat er opnieuw ontzettend veel kapot is, en het lang gaat duren voor het gebied weer draait.

Het verhaal van Katrina was het water. Dankzij een nieuw systeem vergelijkbaar met de Nederlandse deltawerken, ging het bij Ida stukken beter dan bij Katrina. "Deze storm was een grote test, maar het systeem heeft zich gehouden", zegt Kelli Chandler van het waterschap in New Orleans. Ze staat bovenop een van de meest geavanceerde waterkeringen die gebouw zijn. "Dit is helemaal ontworpen naar Nederlands model."

In deze reportage van correspondent Lucas Waagmeester is te zien hoe een nieuw systeem van dijken en stormvloedkeringen heeft voorkomen dat de stad onder water liep: