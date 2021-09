Westen denkt heel verschillend over opvang Afghaanse vluchtelingen

De Britten zijn vandaag begonnen met Operation Warm Welcome. "We zijn de mensen die met de strijdkrachten in Afghanistan hebben samengewerkt enorm veel verschuldigd", zei de Britse premier Johnson, "en ik ben vastbesloten om deze mensen en hun families de hulp te bieden die ze nodig hebben om hun leven op te bouwen in het Verenigd Koninkrijk."

Van de ruim 15.000 Afghanen die de Britten sinds 13 augustus hebben geëvacueerd uit Kabul, willen er zeker 8000 met hun families aanspraak maken op een verblijfsstatus. Degenen die daarvoor al in het Verenigd Koninkrijk waren, kunnen hun tijdelijke status gratis laten omzetten in een permanente. Er wordt omgerekend zo'n 14 miljoen euro beschikbaar gesteld om onderwijs toegankelijker te maken, en nog eens bijna 6 miljoen voor huisvesting en 3,5 miljoen voor zorg.

Tijdelijke verblijfsstatus in VS

Ook de VS voert een ruimhartig beleid. Dat land heeft veel Afghanen zonder Amerikaanse verblijfspapieren meegenomen. Die kunnen een tijdelijke verblijfsstatus krijgen op humanitaire gronden. Het is niet duidelijk hoeveel Afghanen op die gronden in de VS mogen blijven.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft vandaag een vergunning afgegeven waardoor de VS humanitaire hulp aan Afghanistan kunnen geven, met name voedsel en medicijnen. Die vergunning is nodig om de Amerikaanse sancties tegen de Taliban tijdelijk terzijde te schuiven. Het geeft nog eens aan dat de VS afspraken met de Taliban hebben gemaakt over het vertrek uit Afghanistan.

Om achterblijvers het land uit te krijgen moet de luchthaven van Kabul wel weer open, zeggen de VS en een aantal Europese landen. De Taliban zouden zelf de luchthaven niet operationeel kunnen krijgen. "Ze kunnen niet eens autorijden", zei een inwoner van Kabul die ze slingerend zag iet rondrijden in in beslag genomen auto's. Volgens de Franse regering zijn de Taliban in gesprek met Qatar en Turkije over heropening van de luchthaven.