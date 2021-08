Rutte: naar buurland uitgeweken Afghanen niet automatisch naar Nederland

Premier Rutte wil bij de evacuaties nauw samenwerken met Frankrijk, maar ook met Duitsland, Engeland, Italië en andere Europese landen.

Het overleg met Macron gaat ook over de vraag hoe een grote stroom vluchtelingen uit Afghanistan kan worden voorkomen. "Het laatste wat je wil is een herhaling van 2015 en 2016, met de Syrische vluchtelingencrisis. Dus iedereen is zeer gemotiveerd om dat te voorkomen." Daarom is er ook overleg tussen de Europese ministers van Asielzaken en Justitie, zegt Rutte.

Om een vluchtelingenstroom te voorkomen is het volgens de premier belangrijk dat er stabiliteit komt in Afghanistan. "Daarom is het ook belangrijk dat we praten met landen als Qatar en Pakistan, die invloed hebben in Afghanistan." Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Kaag gaat naar de regio voor overleg. Ook haar Duitse collega Maas is in dat gebied.

Mogelijk in gesprek met Taliban

Om mensen veilig uit Afghanistan te krijgen zegt Rutte dat het onvermijdelijk is dat Nederland in gesprek gaat met de Taliban. Frankrijk en de VS voeren al overleg met de radicaal islamitische beweging. "Het moet wel onder strikte voorwaarden", stelt hij.

Zo wil hij de Taliban niet erkennen en wil hij die gesprekken heel zakelijk houden. "Het moet heel precies gericht zijn op het wegkrijgen van de mensen die onze bescherming nodig hebben."

Wie zijn de Taliban en waar staan ze voor? Bekijk het in deze video: