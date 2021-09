Tekort aan schoolleiders loopt op: 'Je komt bijna niet toe aan 'gewoon' directeur zijn'

Mirelle Vermeulen is interim-schoolleider op de scholenkoepel PCBO in Amersfoort. Zij valt tijdelijk in als directeur op scholen met openstaande vacatures. "Ik werk nu tijdelijk op basisschool Kon-Tiki in Amersfoort omdat de vorige directeur voor de zomervakantie ontslag heeft genomen en de vacature voor een vervanger nog steeds niet is vervuld. Ik heb eigenlijk altijd werk als interim-directeur en ik merk dat het tekort aan schoolleiders een groot probleem is."

Dat heeft meerdere oorzaken, zegt Vermeulen. "Zoals de salariskloof tussen de directeur van een basisschool en van een bedrijf. Zelfs in de nieuwe CAO verdien je net iets meer dan een leerkracht, terwijl je veel meer verantwoordelijkheden hebt."

De werkzaamheden zijn ook steeds zwaarder geworden, zegt Vermeulen. "Je komt bijna niet toe aan 'gewoon' directeur zijn. En ik mis het vertrouwen vanuit de overheid. Neem de gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, de schoolleiders moeten dat allemaal vooraf verantwoorden en achteraf evalueren. Dat is weer flink wat werk erbij."