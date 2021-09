77 bedrijven ondertekenen nieuw Bangladesh-kledingakkoord

Het nieuwe Bangladesh-akkoord over de veilige productie van kleding is tot dusver ondertekend door 77 bedrijven. Vorige week werd bekend dat de overeenkomst met Bangladesh met twee jaar is verlengd. Bedrijven kunnen zich er opnieuw bij aansluiten, wat Nederlandse merken als Zeeman, WE, Hema en internationale bedrijven als Puma, Inditex en Asos al hebben gedaan.

Het vorige akkoord was ondertekend door zo'n 200 bedrijven, maar Joris Oldenziel, die zich met de uitvoering van het akkoord bezighoudt, is toch al tevreden. "Bijna alle grote bedrijven uit het vorige akkoord hebben dit ook ondertekend." Omdat pas vorige week het akkoord werd verlengd, hebben nog niet alle bedrijven de tijd gehad om zich aan te sluiten, denkt Oldenziel. Hij verwacht dat de komende weken meer bedrijven zich eraan zullen committeren.

Het akkoord, officieel het International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry, bevat juridisch bindende afspraken voor kledingmerken over het verbeteren van brand- en bouwveiligheid in kledingfabrieken. Zo zijn afnemers verplicht om fabrieken te laten inspecteren en om eventuele verbeteringen door te voeren.