Kledingakkoord Bangladesh ternauwernood verlengd: wat heeft het tot nu opgeleverd?

Organisaties die het Bangladesh-akkoord nauwlettend volgen, maken zich zorgen over het vervolg van het akkoord. "Dit was destijds baanbrekend en het heeft veel verbeterd", zegt Christa de Bruin van Schone Kleren Campagne. "Maar nog niet niet in alle fabrieken zijn de juiste alarmsystemen geïnstalleerd en hebben arbeiders een veilig uitweg. Dus er is nog heel veel werk te doen."

"We weten dat het model van overleg, dus zonder bindende overeenkomst, het vuile werk niet gaat opknappen in Bangladesh", zegt Christy Hoffman van de internationale vakond Uni Global Union. "We werken nu acht jaar met deze merken en ik ben heel optimistisch dat we er uit komen. Toch zijn er nog fundamentele zaken waar we het niet over eens zijn, dus we hebben nog een lange weg te gaan."

De Brands Association, dat de kledingmerken vertegenwoordigt, reageerde niet op vragen van de NOS. Tot nu toe hebben kledingverkopers ASOS en Tchibo opgeroepen om met een bindende overeenkomst door te gaan. Van de Nederlandse merken laten ook Zeeman, G-Star en We Fashion weten daar in principe achter te staan.