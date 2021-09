VVD wil Johan Remkes als nieuwe informateur

Oud-minister Johan Remkes moet Mariëtte Hamer opvolgen als informateur. Dat wil de VVD, de partij van Remkes. Ingewijden bevestigen dat na een bericht van RTL Nieuws.

Remkes is op dit moment waarnemend commissaris van de koning (gouverneur) in Limburg. Eerder was hij vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris van Volkshuisvesting en commissaris van de koning in Noord-Holland. Ook was hij waarnemend burgemeester van Den Haag en voorzitter van verschillende belangrijke commissies.

Minderheidskabinet

De VVD zal hem voordragen voor de volgende fase van de formatie, waarin hoogstwaarschijnlijk een minderheidskabinet zal worden onderzocht. Het is aan de Tweede Kamer om hem te benoemen, maar omdat de VVD de grootste partij is, is de kans aanzienlijk dat hij het ook wordt.

Hamer komt morgen met haar eindverslag. Ze is er niet in geslaagd een meerderheidskabinet in de steigers te zetten, zoals de opdracht van de Kamer luidde. Omdat VVD en CDA niet willen regeren met een links blok van PvdA en GroenLinks en D66 de huidige coalitie met de ChristenUnie niet wil voortzetten, is een minderheidskabinet met in ieder geval VVD en D66 nog een van de weinige mogelijkheden.

Troubleshooter

De 70-jarige Remkes wordt gezien als een van de beste 'troubleshooters' in bestuurlijk en politiek Nederland. Hij trad aan als waarnemend burgemeester in Den Haag nadat zijn partijgenoot Pauline Krikke moest opstappen.

Hij is nu in Limburg aan de slag, omdat het voltallige dagelijks provinciebestuur daar ontslag nam na een integriteitsconflict.