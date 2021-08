Klaver over formatie: andere partijen moeten hom of kuit geven

De andere partijen moeten vandaag maar eens duidelijk maken of ze met GroenLinks en PvdA gaan onderhandelen. Dat zei GroenLinksleider Klaver na zijn gesprek met PvdA-leider Ploumen en informateur Hamer.

De twee partijleiders hebben bij de informateur verslag gedaan van wat er dit weekend is gebeurd op hun partijbijeenkomsten. "We hebben gezegd dat er brede steun is binnen onze partijen voor de stap die we willen zetten", zei Klaver. Partijleden bleken dit weekend voorstander van gezamenlijk optrekken in de formatie.

Klaver vindt dat andere partijen hom of kuit zouden moeten geven. "Blijven ze weigeren, of zijn ze bereid duidelijk te maken dat er gesproken kan gaan worden over een meerderheidskabinet?"

VVD, CDA en D66

De partijen die daar antwoord op moeten geven, zijn vooral VVD en CDA. Die twee hebben tot nu toe consequent gezegd tegen een kabinet met PvdA én GroenLinks te zijn, omdat maar een van de twee nodig is voor een meerderheid. Een extra partij zou de coalitie instabiel maken, is de vrees.

Achter de schermen klonk dit weekend al dat de samenwerking op links geen verandering brengt in dat standpunt. D66 wil overigens juist wel met de twee linkse partijen aan tafel.

Vanaf 12.00 uur zijn de twee voortrekkers van de formatie, VVD en D66, bij informateur Hamer. Drie kwartier later sloot ook CDA-voorman Hoekstra zich aan. Mogelijk wordt na afloop van het gesprek meer duidelijk over het vervolg van de formatie.