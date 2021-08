Angel uit PvdA-ledenraad: motie tegen formeren met Rutte niet in stemming

Een aantal voorstellen over samenwerken met GroenLinks werd later wel in stemming gebracht. Daaruit bleek dat de PvdA-leden in grote meerderheid willen dat de Kamerfractie gezamenlijk optrekt met de GroenLinks-fractie. Een voorstel om de fracties direct samen te voegen werd afgewezen, maar de leden willen wel dat de fractie een fusie gaat onderzoeken.

Vanochtend hield GroenLinks ook een ledenbijeenkomst over de formatie en samenwerking op links. De boodschap van partijleider Klaver en zijn secondant Ellemeet was daar dat samenwerken nodig is om de "arrogantie van de macht te breken". Bij GroenLinks werd niet gestemd over moties, maar veel leden die aan het woord kwamen lieten blijken voor samenwerking met PvdA te zijn.

Bronnen binnen de VVD laten weten dat door ledenraadplegingen niets is veranderd aan de positie van de liberalen. De VVD-lijn is en blijft dat twee linkse partijen er eentje te veel is, want niet nodig voor een meerderheidscoalitie. Daar doet de blokvorming voor de VVD dus niets aan af. Verwacht wordt dat dit snel ook openbaar uitgesproken wordt.