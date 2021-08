Raketten op luchthaven Kabul onderschept door afweersysteem

Meerdere raketten zijn vanochtend afgevuurd op de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Een deel werd onderschept door een raketafweersysteem, zegt een Amerikaanse functionaris tegen persbureau Reuters. Het is nog niet bekend wie ze gelanceerd heeft.

Het zou gaan om vijf raketten, maar het is nog onduidelijk of het afweersysteem die allemaal heeft neergehaald. Een getuige zegt tegen persbureau AP dat er drie explosies te horen waren. Volgens de eerste berichten zijn er geen slachtoffers gevallen.

Laatste evacuaties

Er waren al aanwijzingen dat strijders van terreurgroep IS-K de luchthaven met raketten zouden aanvallen. Na waarschuwingen daarover installeerde de VS raketafweersystemen.

Amerikaanse troepen zijn bezig met de evacuatie van de laatste Amerikaanse burgers en Afghanen die gevaar lopen nu de Taliban aan de macht zijn. Volgens plan zullen de Amerikanen zich de komende 24 uur helemaal uit de stad terugtrekken. Het Witte Huis meldt in een verklaring dat de evacuaties worden voorgezet.

Afgelopen weekend zei de Amerikaanse president Biden dat de omstandigheden waaronder de evacuaties plaatsvinden uiterst gevaarlijk blijven. Nieuwe aanslagen zijn volgens zijn militaire leiders zeer waarschijnlijk.

Autobom

Gisteren voerde het Amerikaanse leger nog een drone-aanval uit op een auto die onderweg was naar de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad. De VS vermoedt dat daarin een of meerdere IS-K-strijders zaten die een aanslag wilden plegen.

Vorige week kwamen bij een zelfmoordaanslag van IS-K buiten de luchthaven ten minste 169 Afghanen en dertien Amerikaanse militairen om het leven.