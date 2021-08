VS onderzoekt meldingen van burgerslachtoffers na droneaanval Kabul

Het Amerikaanse leger onderzoekt of bij de droneaanval die het gisteren in Kabul heeft uitgevoerd burgerslachtoffers zijn gevallen. CNN meldt dat zeker negen leden van één familie door de aanval om het leven zijn gekomen, onder wie zes kinderen. Een broer van een van de slachtoffers heeft dat gezegd tegen de Amerikaanse nieuwszender.

"We zijn op de hoogte van berichten over burgerslachtoffers na onze aanval vandaag op een voertuig in Kabul", zegt een woordvoerder van het leger tegen CNN. "We zouden diep bedroefd zijn door elk mogelijk verlies van onschuldige levens."

Mogelijke nieuwe aanslag

Doel van de aanval was volgens het Amerikaanse leger een auto die onderweg was naar het internationale vliegveld van de Afghaanse hoofdstad. De VS denkt dat daarin een of meerdere IS-K-strijders zaten die een aanslag wilden plegen.

Een vertegenwoordiger van het Amerikaanse leger zei tegen persbureau AP dat de luchtaanval leidde tot meerdere andere explosies. Dat zou wijzen op een grote hoeveelheid explosieven in de auto.

Omgekomen militairen

De droneaanval op de auto was de tweede actie van de VS die volgde op de dodelijke bomaanslag donderdag bij het vliegveld van Kabul, die is opgeëist door de Afghaanse tak van terreurgroep Islamitische Staat (IS-K). Daarbij kwamen zeker 170 mensen om het leven, onder wie dertien Amerikaanse militairen.

President Biden was gisteren aanwezig op het militaire vliegveld in Delaware, waar de stoffelijke overschotten van de gesneuvelde militairen aankwamen. Hij sprak daar ook met nabestaanden.