'Amerikaanse veteranen redden honderden Afghanen in geheime operatie'

In de nacht van woensdag op donderdag werd het tempo opgevoerd. De Afghanen die gered moesten worden, werden naar een toegang tot het vliegveld geleid. Daar moesten ze uitkijken naar een Amerikaanse militair met een rode zonnebril of een militair met het embleem van de Amerikaanse commando's op zijn uniform. Als ze met hun telefoon een plaatje van een gele ananas op een roze achtergrond lieten zien, werden ze binnen de muren van het vliegveld getrokken.

Aanslagen

Die nacht werden 500 Afghanen in veiligheid gebracht, zeiden de veteranen tegen ABC. De bomaanslagen van gisteren maakten een eind van de operatie. Onder de gewonden waren ook Afghanen die in veiligheid moesten worden gebracht. Of er ook Afghanen zijn omgekomen die gered moesten worden, weten de veteranen niet.

"Die nacht was een gekkenhuis", zei de voormalige Navy SEAL Jason Redman tegen ABC. Hij hielp bij het in veiligheid brengen van Afghanen die hij kende. Het raakt hem diep dat de Amerikaanse regering hen niet hielp. "Wij deden wat we als Amerikanen moesten doen."