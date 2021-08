Islamitische Staat achter aanslagen Kabul? Dit is hoe groot IS daar is

Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslagen in Kabul zit, maar verdenkingen gaan uit naar de lokale tak van Islamitische Staat. Volgens de VS vertonen de aanslagen alle kenmerken van een aanval door IS-K, meldt persbureau Reuters op basis van een hooggeplaatste bron binnen de Amerikaanse regering.

Er werd al enige tijd gewaarschuwd voor IS-K. Bekend is dat die organisatie op voet van oorlog verkeert met de nieuwe machthebbers in Afghanistan, de Taliban. Maar wat weten we verder over Islamitische Staat in Afghanistan?

Terwijl IS in Irak en Syrië zo goed als verslagen is, is de groepering nog wel actief in andere landen. In Afghanistan opereert de groepering onder de naam 'Khorasan Provincie' (IS-K of IS-KP). Khorasan refereert aan een historische regio die delen van het huidige Afghanistan en Pakistan omvat.

Bij een ziekenhuis vertellen getuigen van de aanslagen wat ze zagen: