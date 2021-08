Verdachten wildwestoverval Amsterdam voor de rechter

Zes mannen uit België en Frankrijk staan vandaag voor het eerst voor de rechter na de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord, afgelopen mei. Tijdens een wilde achtervolging schoten de overvallers met automatische wapens op agenten.

De mannen, tussen de 24 en 43 jaar oud, worden verdacht van poging tot doodslag en diefstal met geweld. Vijf van de zes werden gearresteerd in een weiland in Broek in Waterland. Een zevende overvaller kwam daar om het leven, toen hij werd geraakt door een politiekogel. Een andere verdachte werd een paar uur na de overval bij Rotterdam van de weg gehaald.

Doelwit van de overval was een waardetransport van het bedrijf Brink's, dat goud en diamanten kwam ophalen bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord. Een dader die voor de deur op de uitkijk stond, schoot met een automatisch wapen in de lucht om voorbijgangers op afstand te houden.

Kijk hier naar een reconstructie van de overval op 19 mei: