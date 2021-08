Extra prik mogelijk aanstaande, maar is er genoeg bewijs dat het nodig is?

Verminderde werking van de vaccins kan ook komen door de deltavariant. In een onderzoek uit de Amerikaanse staat Minnesota blijkt dat de werkzaamheid tegen infectie in februari 86 procent was bij Moderna en bij Pfizer 76 procent. In juli was die bescherming gedaald tot 76 procent bij Moderna en 42 procent bij Pfizer.

Het verschil is dat in februari de alfavariant dominant was en in juli de deltavariant. Maar dat is niet per se de verklaring, dat feit maakt het vooral lastiger om de cijfers te interpreteren. Meten de onderzoeken een afnemende bescherming na verloop van tijd, of tegen een nieuwe variant? Huckriede: "Eigenlijk kun je het effect van die twee nu niet uit elkaar halen."

Wat weten we over de deltavariant? NOS op 3 zocht het eerder al uit: