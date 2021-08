Meer daklozen in Brazilië door corona: 'Ik ben alles kwijtgeraakt'

"Nu pas, anderhalf jaar na het begin van de pandemie, opent de gemeente opvanghuizen voor de groeiende groep dakloze vrouwen met kinderen", klaagt Lancellotti. "Dat is rijkelijk laat." Er zijn op dit moment enkele opvanglocaties in de stad, met plek voor in totaal nog geen duizend mensen.

Elena en haar drie kinderen zitten in zo'n opvangcentrum. "Sinds februari moeten we zo leven", zegt ze. Haar ex-man kan geen alimentatie meer betalen. "Ik had niet genoeg geld voor de huur."

Ze is blij dat ze niet op straat hoeft te slapen, maar de wallen onder haar ogen verraden een zwaar leven. "Er is geen privacy en je moet continu opletten. Tussen de vrouwen in de opvang zitten mensen met psychische problemen en verslaafden."