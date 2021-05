Braziliaanse enquêtecommissie onderzoekt coronabeleid Bolsonaro

In het noodhospitaal zijn herstellende coronapatiënten dus blij dat er een parlementaire enquête is. "Dat is heel belangrijk", vindt Ricardo, een 31-jarige begrafenisondernemer die de afgelopen dagen ernstig ziek was. "Als de regering vanaf het begin op de juiste manier had gehandeld, waren er minder doden gevallen. Dan was veel families al dat leed bespaard gebleven".

Ook Denise, 36 jaar en onderwijzer, heeft geen goed woord over voor het optreden van de president. "Hij noemde het een griepje", schampert ze vanaf haar ziekenhuisbed. "Voor mij is er geen twijfel over de vraag wie er verantwoordelijk is voor de chaos in Brazilië: Bolsonaro", zegt ze.