Zuid-Amerikaanse vaccinatiereizen: vakantie en daarna 'n prik

"We gaan in quarantaine in Cancun, Mexico", legt hij uit. Hij wijst naar foto's van zonovergoten stranden op zijn computerscherm. "Dit is ons hotel, het is all inclusive. Daar blijven we vijftien dagen voor we doorvliegen naar New York, waar we hopelijk kunnen worden gevaccineerd."

De burgemeester van New York, Bill de Blasio, kondigde in mei aan dat er mobiele vaccinatielocaties komen op toeristische punten in de stad. Maar het is volstrekt onduidelijk of Brauns klanten straks ook daadwerkelijk gevaccineerd kunnen worden in The Big Apple. "We garanderen niets", benadrukt de reisagent uit Santos.

Alleen voor de rijken

De vaccinatiereis kost omgerekend tussen de 3000 en 4000 euro, ongeveer twintig keer het Braziliaanse minimumloon. Het is dus alleen weggelegd voor de rijkere Brazilianen. Mensen zoals Bruno Cunha, een dertiger uit São Paulo. Trots laat hij zijn Amerikaanse vaccinatiekaart zien, het bewijs dat hij is ingeënt tegen het coronavirus.

"Ik was in Miami voor zaken toen ik hoorde dat ook toeristen gevaccineerd konden worden tegen corona. Ik ben toen langer gebleven, kreeg twee doses Pfizer en heb meteen mijn familie gebeld om te zeggen dat ze ook moesten komen." Zijn vader, moeder en broer zijn inmiddels ook in Miami, zijn vriendin hoopt binnenkort te vertrekken.

'Rijken dringen voor'

Cunha is een van de weinige vaccinatietoeristen die naar buiten treedt. In Brazilië is veel kritiek: rijke Brazilianen zouden voordringen. "Die kritiek is onterecht", zegt Bruno Cunha. "Als je naar de VS gaat voor een prik, zorg je juist dat er meer vaccins zijn voor Brazilianen die niet naar het buitenland kunnen gaan."

