Externe commissie onderzoekt omstandigheden fatale aanrijding motoragent

Een externe commissie gaat onderzoek doen naar het doodrijden van een motoragent in Rotterdam begin juli. Dat heeft korpschef Henk van Essen besloten. Het onderzoek richt zich op de informatie die bekend was bij de politie over de verdachte vrachtwagenchauffeur. Een van de leden van de commissie is voormalig officier van justitie Koos Spee.

De motoragent kwam 7 juli om het leven na een aanrijding met een vrachtwagen op de kruising van de Eemlandweg en de Waalhavenweg. De chauffeur die aanvankelijk was doorgereden, zit vast op verdenking van doodslag. Volgens het OM zijn er sterke aanwijzingen dat de verdachte de motoragent met opzet heeft aangereden.

Na het ongeluk heerste er onder politiemensen van de eenheid Rotterdam onrust over de vraag of de dood van hun collega voorkomen had kunnen worden. De man was een bekende van de politie, vertelde Mike Damen, een collega van de omgekomen agent, eerder op radio 1 in Met het Oog op Morgen.

De politieleiding had motoragenten de instructie gegeven om de vrachtwagenchauffeur niet meer te controleren. De man stond bij de leiding bekend als iemand die levensgevaarlijk gedrag vertoonde. "Als je hem dan toch moet controleren, doe het dan met de auto", werd ook door de leiding gezegd", zei Damen.

Geen strafrechtelijk onderzoek

De commissie bestaat naast Spee uit voormalig rechter en plaatsvervangend nationaal ombudsman Frank van Dooren en voormalig plaatsvervangend politiechef Ad Heil. Zij zijn door korpschef Henk van Essen gevraagd om te onderzoeken of de politie juist heeft gehandeld met de informatie die over de verdachte chauffeur bekend was.

De commissie zal ook adviseren over de lessen die geleerd kunnen worden, bijvoorbeeld met het oog op de verkeersveiligheid en de veiligheid van politieagenten.

De vrachtwagenchauffeur reed in 2015 ook al een motoragent aan, die daarbij zwaargewond raakte. In 2020 veroorzaakte hij een ongeluk waarbij een fietsster om het leven kwam. De commissie kijkt naar de relevante informatie die vanaf 2015 over de chauffeur bekend was tot het overlijden van de motoragent op 7 juli 2021.

Het is niet de bedoeling om te komen tot een inhoudelijke herbeoordeling van eerdere strafrechtelijke onderzoeken of andere rechtelijke uitspraken. Het onderzoek zal enkele maanden duren.