Bewoners flat geschokt: 'Een geluk dat er niemand dood is'

Toen de vriendinnen naar beneden renden, zagen ze overal as op de grond liggen, volgens hen duidelijk resten van de regenboogvlaggen in A5-formaat die tijdens de Pride waren verspreid en die bewoners op deuren van hun kamers en in de gangen hadden gehangen. Afgelopen maand werden dezelfde soort regenboogvlaggen ook al een keer verbrand door bewoners teruggevonden.

Niet alleen werden er regenboogvlaggen verbrand, ook een briefje in de lift waarin de daders werden aangesproken werd verscheurd. "Er zijn swastika's getekend en posters op deuren verscheurd of verbrand. We hebben er melding van gedaan bij de politie en bij de huurvereniging. Bizar, dat dit gebeurt. Ook nog in Amsterdam nota bene. "

Hate crime

Haar vriendin vult aan: "Het is gewoon een hate crime. Mensen zijn zo massaal in die flat bezig een liefdevolle boodschap uit te stralen. Van: wij staan voor iedereen van wat voor geaardheid dan ook. En dan worden er vlaggen verbrand en nieuwe vlaggen opnieuw in brand gestoken, met deze keer dit als gevolg. We hebben nog geluk dat er niemand dood is."

De twee vertellen dat de bewoners na de eerste brandstichtingen een verzoek hadden gedaan om camera's op te hangen. "Ze waren daar nog mee bezig." De bewoners vragen zich ook af wie erachter zit. "Het is onduidelijk of het iemand is van binnen het gebouw, want anders is de vraag: hoe komt hier 's nachts telkens iemand binnen die dit doet?"

Ze vermoeden wel dat er een verband is tussen de incidenten, zegt de vriendin. "Maar hoe een vlaggetje aansteken kan leiden tot zo'n brand, dat is nog de vraag. Iedereen voelt zich in ieder geval wel onveilig nu."

Halsema

De politie houdt er rekening mee dat het om lhbti-geweld gaat, omdat het erop lijkt dat de regenboogvlaggen het doelwit waren.

Burgemeester Halsema heeft laten weten dat er extra rechercheurs op de zaak zijn gezet. "Mocht er sprake zijn van een lhbtiq+-motief, dan nemen we dit zeer serieus en zullen we hierop daadkrachtig en gericht acteren", zei ze tegen persbureau ANP.

De burgemeester heeft met een aantal bewoners gesproken. "We leven zeer mee met de mensen die gewond zijn geraakt bij de brand. En ook met al die bewoners die halsoverkop hun woning hebben moeten verlaten. Dat moet zeer beangstigend zijn geweest."

Volgens Het Parool zijn tien appartementen tijdelijk onbewoonbaar. De meeste bewoners worden op dit moment opgevangen in het kantoor van stadsdeel West.