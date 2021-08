Krappe meerderheid Kamer steunt eigen bijdrage voor coronatoegangstest

Een nipte meerderheid in de Tweede Kamer steunt het plan van het demissionaire kabinet om in de toekomst een eigen bijdrage te gaan vragen voor coronatoegangstesten.

D66, VVD, CDA en Volt dienden tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer hiertoe een motie in. Daarbij willen zij wel dat er een regeling wordt gecreëerd voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden. Demissionair minister De Jonge herhaalde dat het kabinet een eigen bijdrage redelijk vindt, nu iedereen de kans heeft gehad zich te laten vaccineren.

De Jonge spreekt van "een stimulans" die van de eigen bijdrage zou uitgaan voor mensen om zich alsnog te laten vaccineren. Hij wil niet spreken van dwang of drang, omdat voor de toegang tot bepaalde evenementen, de bioscoop, het theater of andere 'testgelegenheden' er alternatieven zijn. Een toegangsbewijs kan bestaan uit een vaccinatiebewijs, een negatieve test of een verklaring dat iemand corona heeft gehad, zegt hij.

Regeringspartij ChristenUnie houdt grote reserves omdat nog niet duidelijk is wanneer die eigen bijdrage ingaat en hoe hoog de bijdrage wordt. CU-Kamerlid Bikker vraagt zich bijvoorbeeld af of een gezin dat een huwelijk bij wil wonen dan ook voor de testen moet gaan betalen.

75 gasten

Het kabinet kondigde afgelopen vrijdag aan zo'n eigen bijdrage te willen invoeren voor bezoekers van horeca, evenementen, festivals, sportwedstrijden en culturele bijeenkomsten om bewijs van een negatieve test of vaccinatie te tonen, als er meer dan 75 gasten aanwezig zijn.

De Jonge noemde bij wijze van voorbeeld een bedrag van 7,50 euro. Maar dat bedrag is nog niet vastgesteld. Verder zei de minister dat het kabinet eerst een wetsvoorstel moet voorbereiden voordat de eigen bijdrage kan worden ingevoerd. SGP-leider Van der Staaij vroeg zich af of dat nog wel zin heeft, nu het kabinet zelf zegt te streven naar het opheffen van de maatregelen in november.

Bezwaren

Bij de meeste andere partijen leven veel bezwaren tegen de eigen bijdrage. PVV-leider Wilders vroeg het kabinet het voornemen te heroverwegen, omdat het voor veel burgers een te grote drempel voor het bezoeken van evenementen kan worden. Hij spreekt van vaccinatiedrang.

SP-leider Lilian Marijnissen vindt dat er door de eigen bijdrage een tweedeling dreigt te ontstaan tussen burgers die het wel kunnen betalen en burgers die er geen geld voor hebben.