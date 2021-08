Evacuatiepoging Kabul mislukt: 'Ik probeerde bij de gate te komen'

De familie van Aryan besloot terug te gaan naar het appartement van de oom en tante in Kabul, bij wie ze hadden gelogeerd. Ze werden tegengehouden door de Taliban, maar mochten doorrijden toen ze zeiden dat ze naar het ziekenhuis moesten vanwege de flauwte van Aryans zus. Eenmaal in het appartement zagen ze dat in de straat oude Afghaanse militairen werden neergeschoten.

"Mijn zusje is 17, dat zij dit soort dingen ziet is onbeschrijfelijk erg. Ik had er echt vertrouwen in dat ze vandaag terug zouden gaan", zegt Aryan. "De ambassade kan regelen dat er een vliegtuig komt, maar hoe moet dat als je er niet in kan komen door de drukte?"

Avondklok

Ook zijn vader vraagt zich af hoe zijn gezin het land kan verlaten. "We moeten onze mail in de gaten houden, want ze kunnen ons ieder moment oproepen en dan moeten we direct naar het vliegveld gaan. Maar hoe? Als ik op het vliegveld ben, kom ik niet binnen. En het is avondklok en het is gevaarlijk. Hoe moet ik dat doen? Daar kan niemand mij antwoord op geven."