Poging Defensie om Nederlanders op te halen in Afghanistan mislukt

Het vliegtuig is een militair transporttoestel, dat is gestationeerd in Hongarije. Het doet dienst in een pool van 12 NAVO- en EU-landen, waar ook Nederland aan meedoet.

Gisteren kon een Nederlands evacuatievliegtuig niet landen op het vliegveld van Kabul door de onveilige situatie daar.

Het was gisteren de hele dag een chaos op de luchthaven. Hordes mensen renden de landingsbaan op en probeerden zich vast te klampen aan een vliegtuig: