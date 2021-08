Afghaanse vrouwen vrezen voor toekomst, maar zijn ook strijdbaar

Tijdens de persconferentie die de Taliban vandaag gaven, zei een woordvoerder dat de rechten van vrouwen gewaarborgd zouden blijven. Volgens de extremisten mogen zij werken en studeren, maar wel binnen de kaders van de sharia. Wat dan de regels precies zijn, daar zijn ze niet duidelijk over.

Omdat er nog zoveel onduidelijk is, lijken vrouwen terughoudend te zijn om zich uit te spreken. Een vrouw die wel nadrukkelijk van zich laat horen is Pashtana Durrani. Een jonge vrouw uit Kandahar en directeur van LEARN Afghanistan, een organisatie die zich inzet om meisjes naar school te krijgen. Vanuit een onbekende locatie ergens op het platteland vertelt zij via Skype waarom ze het belangrijk vindt om te blijven spreken.

"De eerste paar dagen was ik volledig lamgeslagen", zegt Durrani. "Maar nu moet iedereen zelf bepalen of zij de strijd aan gaat". Voor Durrani betekent dit dat ze met journalisten van over de hele wereld spreekt. Ze kent de eventuele gevaren, maar bang is ze niet. "Dit is het moment waarop de hele wereld naar ons luistert. Hierna is de wereld de Afghaanse vrouwen snel vergeten."

Afghaanse vrouwen, benadrukt Durrani, kunnen prima voor zichzelf opkomen. "Afghaanse vrouwen zijn geen slachtoffers, ze voeren hun eigen strijd. We hoeven niet gered te worden, maar het westen kan wel solidair met ons zijn."

'De Taliban moeten een vrouwelijke leider aanstellen'

Durrani is om veiligheidsredenen al dagen niet buiten geweest. Maar ze wil niet dat het de nieuwe norm wordt dat vrouwen alleen nog binnen mogen blijven. "Ik vraag de Taliban om meisjes naar school te laten gaan. Ik vraag ze om vrouwenrechten te respecteren in de politiek, maar ook op de werkvloer", stelt ze. "De Taliban moeten een vrouwelijke leider aanstellen. Een vrouw die kan beslissen over vrouwenzaken. We kunnen pas vooruit als ze ons accepteren".

Ook Durrani ziet dat de extremisten een andere koers beloven in te slaan dan in de jaren 90. "Nu moeten ze de daad bij het woord voegen", vindt ze. Maar Durrani vertrouwt de Taliban niet. "Ik vertrouw in mezelf en ik vecht voor mijn rechten en voor een plek in de samenleving. Dit is mijn land, ik ben Afghaans, waarom zou ik daar geen recht op hebben?"