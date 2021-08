Afghanen willen het land uit, maar dat lukt niet: 'Alles geprobeerd'

Door de opmars van de Taliban willen Afghanen het land verlaten. Zeker als ze bijvoorbeeld gewerkt hebben in het onderwijs voor meisjes. De Taliban accepteerde in het verleden niet dat meisjes naar school gaan. Ook voor de veiligheid van Afghanen die voor westerse opdrachtgevers hebben gewerkt, wordt gevreesd.

Vertrekken is alleen niet eenvoudig, blijkt uit gesprekken van betrokkenen met de NOS.

Les aan meisjes

Een van de Afghanen die wil vluchten is Ahmad Attai, een directeur van een school in een arme wijk in de Afghaanse hoofdstad. Hij heeft regelmatig contact met de Nederlandse Nadja Muller-den Blijker. Zij is loopbaancoach en kwam via het coaching for educators-initiatief in contact met Ahmad Attai. Ze kennen elkaar sinds 2019 en spreken elkaar regelmatig via Skype.

"Hij zei dat de enige manier om Afghanistan te redden is als ook vrouwen eindelijk een positie in de maatschappij in kunnen nemen, in de politiek en in zakendoen", vertelt Muller-Den Blijker. Daarom geeft hij meisjes les op de school, en die mogen daar alles doen wat niet mag van de Taliban. "Zoals dansen en prinsessenjurken dragen."

Attai is een bekend gezicht omdat hij veel aandacht heeft gekregen voor zijn streven om geld in te zamelen voor boeken en andere lesmiddelen. "De Taliban weten dat hij hiermee bezig was en hij staat daarom op hun lijst van alle 'educators'. Zijn familie moet daarom ook vluchten", zegt Muller-Den Blijker.