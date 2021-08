Talibanstrijders in voorsteden van Afghaanse hoofdstad Kabul

Talibanstrijders zijn doorgedrongen in voorsteden van de Afghaanse hoofdstad Kabul, zeggen Afghaanse regeringsfunctionarissen. Ze zijn in Kalakan, Qarabagh en Paghman, die op enkele tientallen kilometers van het centrum van de Afghaanse hoofdstad liggen.

Volgens andere berichten zijn de Taliban zelfs al dichter het centrum genaderd en hebben ze regeringsgebouwen in handen. Ook zouden er geweerschoten zijn gehoord bij het presidentieel paleis, maar dergelijke berichten zijn niet bevestigd.

Hoe de situatie precies is en of er daadwerkelijk slag om de hoofdstad geleverd zal worden is onduidelijk. Talibanleiders in Doha hebben opgeroepen geen geweld te gebruiken in Kabul en iedereen door te laten die de stad wil verlaten.

Volgens de Talibanleiders zal Kabul niet met geweld worden ingenomen en mogen er geen onschuldige burgers omkomen, maar is er ook geen sprake van een wapenstilstand.

De hoofdstad is de enige grote stad die nog niet in handen is van de moslimextremistische organisatie. Vannacht viel Jalalabad in het oosten van Afghanistan in hun handen, waarmee de Taliban de dienst uitmaken in alle grote steden behalve Kabul en ook de grenzen van Afghanistan beheersen.

Weinig verzet

Het regeringsleger bood de afgelopen dagen nauwelijks verzet tegen de Taliban, maar of het zich ook in de hoofdstad zo makkelijk zal overgeven is de vraag, ook omdat er nog duizenden Amerikaanse militairen in Kabul zijn.

Hoe het loopt met de evacuatie van westerlingen is ook niet duidelijk. Een klein deel van het Amerikaanse ambassadepersoneel is vetrokken. Volgens een NAVO-woordvoerder zijn ambassademedewerkers van westerse landen overgebracht naar een veiligere plek in Kabul.

Paniek

Correspondent Aletta Andre heeft vanuit India contact met een journalist in Kabul: "Hij woont vlakbij de compound van de Verenigde Naties en staat buiten zijn huis. Hij liet weten dat hij nergens gevechten hoort maar dat er paniek heerst. Mensen zijn op de vlucht, maar het is onduidelijk waar ze heen rennen. Hij zegt dat als er iets gebeurt hij met zijn familie de compound van de VN in vlucht."

"Hij zei dat het erop lijkt dat er helemaal geen verzet was, mensen geen puf meer hadden om te vechten omdat alle belangrijke warlords van de grote steden zich al hebben overgegeven."