VS begonnen met evacueren ambassadepersoneel Kabul, Taliban rukken verder op

De Verenigde Staten zijn afgelopen nacht begonnen met de evacuatie van ambassadepersoneel uit Kabul. President Biden heeft inmiddels vijfduizend militairen naar Afghanistan gestuurd om dit proces "ordentelijk en veilig" te laten verlopen.

Volgens een medewerker van de ambassade is slechts een klein groepje vertrokken en blijft de ambassade nog normaal functioneren.

De Taliban hebben vannacht de stad Jalalabad in het oosten van Afghanistan overgenomen. Daarmee hebben de Taliban de grootste steden, op de hoofdstad Kabul na, in handen en is de hoofdstad ook vanuit het oosten geïsoleerd. De val van Kabul lijkt een kwestie van dagen te kunnen worden.

Daarom maken de Amerikanen haast met de evacuatie uit de Afghaanse hoofdstad. Biden heeft de Taliban laten weten met "een snelle en krachtige militaire reactie" te komen als ze Amerikaans personeel in Kabul in gevaar brengen. De boodschap is overgebracht aan vertegenwoordigers van de Taliban in Qatar.

Strategisch

Jalalabad is strategisch gelegen aan een belangrijke weg die wordt gebruikt voor het vervoeren van goederen van en naar Pakistan.

De Taliban zijn de hoofdstad volgens de laatste berichten tot op enkele tientallen kilometers genaderd. Volgens een bron van persbureau AP staan de Taliban zelfs al op 11 kilometer van Kabul.

Documenten vernietigen

Persbureau AP meldt dat Amerikaans ambassadepersoneel gevoelige documenten vernietigt om te voorkomen dat ze in handen van de Taliban vallen.

Regeringstroepen zijn jarenlang getraind door westerse landen, waaronder Nederland, maar weigeren nu in veel gevallen te vechten. Op meerdere plaatsen woorden de wapens achtergelaten en slaat het leger op de vlucht.

NOS op 3 maakte een explainer over de huidige situatie in Afghanistan - maar ook over hoe het het land hier gekomen is. Bekijk 'm hier: