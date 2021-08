Afghaanse ontheemden in Kabul aan het woord: 'Ze doden alle mannen'

Een meisje van 13 (identiteit bij de redactie bekend) is met haar ouders en zusje vanuit Kunduz gevlucht. Drie dagen geleden bereikten ze Kabul met een huurauto. "Er werd al lange tijd gevochten waar wij wonen. Daarom ben ik al een maand niet naar school geweest. Nu is het oorlog en daarom zijn we hier gekomen."

Het is moeilijk in het vluchtelingenkamp waar ze logeert. "We krijgen weinig hulp en de situatie is niet goed georganiseerd. 's Nachts is het al best koud, maar we hebben geen dekens. Overdag is het heel heet. Daardoor werd mijn kleine zusje ziek, maar we hebben geen medicijnen." Haar gezin is niet rijk. Haar vader werkte in een bakstenenfabriek en ze woonden in een gehuurd huis met een enkele kamer. Zelf hoopt ze dokter te worden. "Dan kan ik voor andere mensen zorgen en zieken behandelen."

Ze maakt zich zorgen dat haar toekomstdroom geen kans krijgt, als de Taliban de macht grijpen. Uit gebieden waar ze al heersen, komen verhalen over gesloten scholen en gedwongen huwelijken van meisjes van 12 jaar en ouder met Talibanstrijders. "Ik ben heel bang, omdat ze zeggen dat de Taliban meisjes meenemen en hen slecht behandelen."

Het meisje hoopt vooral dat ze niet vergeten wordt, nu steeds meer landen hun eigen burgers terughalen. "Mijn boodschap aan de internationale gemeenschap is dat ze Afghanistan in hun gedachten moeten houden."

