Zorgen over opmars Taliban: 'Laat de Afghaanse vrouwen niet in de steek'

Hoofdstad Kabul is nog niet in handen van de Taliban. Patoni Isaaqzai, een vrouwenrechtenactivist die woont in de Afghaanse hoofdstad, schetst de situatie daar nu. "Het is een heel ander Kabul dan normaal, heel chaotisch. Er zijn overal heel veel mensen op straat. Ik ging gisteren naar een park in de stad waar vluchtelingen uit andere steden nu bivakkeren. Het is rampzalig. Veel te veel mensen zonder eten of wat dan ook bij zich."

De activiste haalde de overheid over om de vluchtelingen niet in scholen onder te brengen, maar om ze een plek in moskeeën aan te bieden. "Moskeeën zullen tenminste gerespecteerd worden als het hier tot straatgevechten komt." Hoeveel vluchtelingen er zijn, kan ze niet zeggen. "Alleen al in het park bij mijn werk zitten er zo'n 600 vluchtelingen, en in een moskee verderop in de straat nog eens 400. In heel Kabul moeten het er heel veel zijn."

Visum regelen

Isaaqzai zit met haar hulporganisatie in het centrum van Kabul. "Vandaag heb ik met mijn collega's zoveel mogelijk spullen en eten verzameld en naar die mensen gebracht, vooral voor de vrouwen met baby's. Gisteren zijn twee baby's van enkele maanden oud gestorven. Moeders produceren geen melk meer, omdat ze zoveel stress hebben. We proberen die vrouwen te helpen."

Door de opmars van de Taliban neemt de angst toe, ook bij Isaaqzai. "We zijn heel bang, eerlijk gezegd, vooral wij vrouwen. Ik krijg elke dag telefoontjes van vrouwen in mijn netwerk die vragen wat ze moeten doen, waar ze heen kunnen om veilig te blijven. Omdat ik veel contacten heb met buitenlandse ambassades, denken ze dat ik een visum voor ze kan regelen. Als ze een visum kunnen krijgen om in het buitenland te studeren of onderzoek te doen, moeten ze dat vooral proberen nu. Maar de ambassades kunnen niet iedereen helpen."