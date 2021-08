Mazar-i-Sharif gevallen, Taliban naderen Kabul tot op 50 kilometer

De Taliban zetten hun opmars in Afghanistan in hoog tempo voort. De plaatselijke autoriteiten zeggen dat ze de stad Mazar-i-Sharif in handen hebben gekregen, de enige stad van betekenis in het noorden waar het Afghaanse leger nog de baas was.

"De Taliban hebben de controle over Mazar-i-Sharif overgenomen", zegt het hoofd van de provinciale raad in Balch, de provincie waarin de stad ligt. Volgens hem is er nauwelijks gevochten, hebben de regeringstroepen hun wapens achtergelaten en zijn ze naar het nabij gelegen Oezbekistan gevlucht.

De Taliban trekken op naar de hoofdstad Kabul. Na de val van Kandahar, gisteren, werd vandaag de plaats Pul-e-Alam ingenomen, op 70 kilometer van Kabul. Op een andere route wordt gestreden om de plaats Maidan Sharm op 50 kilometer van Kabul.

Staakt-het-vuren

President Ghani heeft spoedoverleg gevoerd met lokale leiders en internationale partners. In een tv-toespraak zei hij dat hij er alles aan zal doen om instabiliteit en geweld te voorkomen en de bevolking te beschermen. De Taliban stellen als voorwaarde voor onderhandelingen dat Ghani aftreedt, maar niets wijst erop dat hij dat van plan is.

Qatar, dat bemiddelaar was bij eerdere onderhandelingen, wil dat beide partijen vandaag nog gesprekken over een staakt-het-vuren beginnen.

VS vliegt mariniers in

De VS stuurt twee bataljons mariniers en een infanteriebataljon van samen 3000 manschappen naar Kabul om de evacuatie van diplomatiek personeel en Amerikaanse burgers te beveiligen. Hun aankomst wordt morgen verwacht. In Koeweit staan nog een paar duizend Amerikaanse militairen klaar om bij te springen als dat nodig is.

Ook het Verenigd Koninkrijk en Duitsland sturen militairen om hun diplomaten en burgers in veiligheid te brengen. Minister Bijleveld van Defensie zei gisteren dat het Nederlandse ambassadepersoneel wordt beveiligd door "eigen mensen, maar ook in samenwerking met andere landen".