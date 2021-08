Dodental Haïti loopt op tot 724, zoekacties naar overlevenden gaan door

Het aantal doden door de aardbeving in Haïti is opgelopen tot 724. Het eiland werd gisteren getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,2.

Het zuidelijke deel lijkt het hardst te zijn geraakt. Huizen, kerken en hotels zijn zwaar beschadigd. Gisteravond waren nog honderden mensen vermist, het is onduidelijk hoe groot dat aantal nu is. Er wordt op veel plaatsen gezocht naar overlevenden in de puinhopen.

Het gaat dagen duren voor de omvang van de schade duidelijk is, zei het hoofd van hulporganisatie Save the Children in Haïti gisteren al.

Met name in de stad Les Cayes is volgens de autoriteiten veel schade aangericht: