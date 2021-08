Waarom buitenlandse spionnen moordaanslagen beramen in Nederland

"In elke Pakistaanse ambassade zitten mensen van de ISI, de Pakistaanse geheime dienst", zegt Daniel Bastard van Reporters Without Borders. "Hun taak is om ervoor te zorgen dat Pakistaanse burgers in ballingschap geen gevoelige onderwerpen aankaarten." Zo ook in de Pakistaanse ambassade in Den Haag, zegt hij.

Maar nu lijken ze dus een volgende stap te hebben gezet, naar het beramen van een moord. Iets wat in Pakistan zelf vaker gebeurt, zegt Immig. "Er worden daar regelmatig politieke moorden en verdwijningen gemeld. Daar hebben het leger en de geheime dienst een hand in." Dat het daar in Nederland nu ook bijna toe gekomen is, baart Immig zorgen: "Je ziet dat ze steeds serieuzere intimidatie- en liquidatiepogingen ondernemen in andere landen."

Onaanvaardbare vijandige acties

Twee keer eerder is dat in Nederland hoogstwaarschijnlijk al gelukt. Zo werd in 2015 de Iraanse Mahammad Samadi in Almere om het leven gebracht. Hij was in Iran bij verstek ter dood veroordeeld omdat hij werd gezien als dader van een aanslag in Pakistan, die zou zijn uitgevoerd door de verzetsbeweging waar Samadi toe behoorde.

Twee jaar later werd de eveneens Iraanse Ahmad Mola Nissi in Den Haag op straat doodgeschoten. Nissi was zijn land tien jaar eerder ontvlucht en leidde een onafhankelijkheidsbeweging die door Iran wordt beschouwd als een terroristische organisatie. Het waren de eerste aanslagen door buitenlandse spionnen in Nederland sinds 1938, schreef Trouw destijds.

Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Blok zei in 2019 dat de inlichtingendienst AIVD sterke aanwijzingen had dat Iran achter de twee moordaanslagen zat. Blok noemde de aanslagen "onaanvaardbare vijandige acties die de Nederlandse soevereiniteit op grove wijze schenden". Kort daarvoor had de Europese Unie al besloten sancties in te stellen tegen Iran vanwege de liquidaties in Nederland en verijdelde aanslagen in Frankrijk en Denemarken.