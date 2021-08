Opnieuw doden door noodweer in China, ook veel regen in Japan

Bij nieuwe overstromingen in China zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen, een aantal mensen wordt nog vermist. Sinds eergisteren regent het hevig in centraal gelegen provincie Hubei, waar het water hoog in de straten kwam te staan.

Afgelopen maand kwamen in China al meer dan 300 mensen om door noodweer. Er vielen onder meer slachtoffers toen de metro van de stad Zhengzhou overstroomde.

Straten staan blank door de hevige regen: