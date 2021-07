Noodweer met recordhoeveelheid regen trekt verder over China

De zware regenval die de afgelopen dagen leidde tot enorme overstromingen in de provincie Henan in Centraal-China trekt nu naar het noorden. In Henan ligt het officiële dodental op 33. Het noodweer, dat wordt veroorzaakt door de orkaan In-Fa, trof tot nu toe vooral de provinciehoofdstad Zhengzhou en omgeving. Er kwamen onder meer mensen vast te zitten in overstroomde metrostellen.

Het provinciale weerinstituut heeft code rood - de hoogste alarmfase - afgegeven voor vier steden ten noorden van Zhengzhou: Xinxiang, Anyang, Hebi en Jiaozuo. Veel mensen zijn of worden geëvacueerd, alleen al in Anyang meer dan 70.000. Daar is volgens het officiële Chinese persbureau Xinhua sinds maandag meer dan 600 millimeter regen gevallen. In Xinxiang zou het zelfs gaan om 812 millimeter.

Volgens Xinhua zijn dat recordhoeveelheden. Ter vergelijking: in Limburg viel vorige week in twee dagen op sommige plaatsen 150 millimeter.

Tienduizenden reddingswerkers zijn in Henan op zoek naar slachtoffers. Er worden officieel acht mensen vermist, maar vermoed wordt dat het er veel meer zijn en dat het dodental flink zal stijgen.

Angstige momenten in metro

Intussen komen ook steeds meer verhalen naar buiten van mensen die angstige momenten beleefden in de metro van Zhengzhou. Het water kwam in de metrostellen soms zo hoog dat er nog maar net genoeg ruimte was om adem te blijven halen.

Kinderen en mensen die niet lang genoeg waren, werden door anderen omhoog geholpen. Het water steeg op een gegeven moment niet verder, maar na een uur viel het licht uit en de passagiers waren bang dat er niet genoeg zuurstof zou zijn.

De redding kwam uiteindelijk enkele uren later, toen reddingswerkers het glazen dak van de metro openbraken. "Opeens was er weer lucht", zegt een passagier aangedaan. Uiteindelijk zijn honderden mensen uit de ondergelopen metrotunnel gered.

Het ministerie van Transport zegt dat lokale autoriteiten het spoornetwerk onmiddellijk moeten onderzoeken op mogelijke gevaren. Ook moeten protocollen rond het evacueren van passagiers en het sluiten van stations opnieuw worden bekeken.