Al anderhalf jaar geen zakenbeurzen, branche wil duidelijkheid

Vink Standbouw heeft al anderhalf jaar geen enkele stand gebouwd. Wel probeert het bedrijf met ander werk, zoals interieurbouw en schilderklussen, aan de gang te blijven. Directeur Menno de Haan: "Maar dat is uiteindelijk een andere tak van sport." Het bedrijf richt zich op het bouwen van tijdelijke ruimtes voor beurzen en congressen.

Personeel wil De Haan graag behouden. "Want het is heel lastig om nieuwe mensen te vinden, wanneer het dan weer mag." Maar wanneer dat moment zal zijn is al heel lang onduidelijk. "Andere sectoren zijn af en toe nog open geweest. We zijn ongeveer de enige branche die vanaf het begin van de coronacrisis helemaal stil heeft gelegen. Dat is behoorlijk zuur."

Branchevereniging CLC-Vecta organiseert vanmiddag een manifestatie op het Malieveld om politici te wijzen op de "enorme noodzaak om per direct duidelijkheid te geven over coronamaatregelen voor de rest van het jaar en het eerste kwartaal van 2022". Het zakelijke evenementenseizoen start in september. Volgens CLC-Vecta werken er 136.000 mensen in de sector die een jaaromzet van 5,2 miljard euro heeft. De coronapersconferentie morgen zou duidelijkheid moeten scheppen.

Geen handtekeningen

Het blijft in een pandemie lastig grote evenementen te organiseren, maar wat de branche steekt is het wisselende coronabeleid. Zo staan er voor het najaar enkele vakbeurzen gepland maar tot opdrachten leidt het nog niet. De Haan: "We zijn aan het ontwerpen en tekenen, maar waar je normaal overgaat tot een handtekening wachten bedrijven nu af. Ze zijn onzeker of de beurzen doorgaan door het coronabeleid."

"Dit voorjaar hadden we goede hoop, maar toen werd alles ineens opengegooid en liepen de besmettingen op." De Haan doelt op de versoepelingen eind juni, zoals het openen van het nachtleven, die het kabinet twee weken later weer moest terugdraaien. "Dat was een cruciale periode voor organisatoren en toen zijn er een hele hoop evenementen afgeblazen."