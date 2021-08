Lelystad: fosfineschepen niet gevaarlijk voor omwonenden

Omwonenden van de haven zijn niet blij met de schepen omdat ze gezondheidsproblemen vrezen. Het gas kan immers vrijkomen als de lading in beroering wordt gebracht. De gemeente Lelystad stelt nu na metingen van de brandweer dat er geen gevaar voor de omgeving is. "Er is geen noodzaak tot zorgen", zegt wethouder De Vreede tegen Omroep Flevoland.

Niet geïnformeerd

De wethouder zegt er wel van te balen dat het bedrijf waar de schepen nu zijn afgemeerd, de gemeente niet heeft geïnformeerd over de komst, ook al is dat niet verplicht. "Als we wisten dat de schepen kwamen, hadden we meteen de omwonenden geïnformeerd en zo eventuele zorgen kunnen wegnemen", zegt De Vreede. "Ze hebben ook excuses gemaakt dat ze dit hebben nagelaten."

Het bedrijf erkent tegenover de regionale omroep dat het "wel chic" was geweest als het de gemeente had ingelicht. Bovendien wordt benadrukt dat de schepen dichtblijven en dat er in Lelystad niets gaat gebeuren met de lading.