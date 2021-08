Ruim 40 jaar oud Europees hitterecord sneuvelt: 48,8 graden op Sicilië

Het is de hoogste temperatuur ooit gemeten op Europees grondgebied: 48,8 graden. Vastgesteld in Floridia, een plaatsje op Sicilië, zo'n 10 kilometer van de havenstad Syracuse. Dat meldt de Italiaanse krant Corriere della Sera.

Mocht de meting na onderzoek als betrouwbaar worden bestempeld door de World Meteorological Organization, dan sneuvelt het record uit 1977, gemeten in de Griekse hoofdstad Athene. Daar werd het toen 48,0 graden. In 1999 werd al een keer 48,5 graden geregistreerd op Sicilië, maar die meting werd nooit officieel erkend.

Er is een kans dat de temperaturen de komende dagen nog verder stijgen: de piek van de hittegolf, die behalve Italië ook grote delen van Griekenland en Turkije geselt, wordt vrijdag verwacht. De Italiaanse regering heeft voor acht steden code rood afgegeven. Zowel in de provincie Toscane als in de hoofdstad Rome worden temperaturen van zo'n 40 graden verwacht.

In Griekenland komen de temperaturen dicht in de buurt van het op Sicilië gemeten record. Volgens Griekse media werd gisteren in de noordelijke stad Langadas, in de buurt van Thessaloniki, een temperatuur van 47,1 graden gemeten. De Griekse premier Mitsotakis noemde de hittegolf eerder de ergste sinds 1987.