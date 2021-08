Zoveelste lockdown en trage vaccinatiecampagne beproeven geduld Australiërs

Aanvankelijk dacht de regering voldoende te hebben aan het AstraZeneca-vaccin dat ook in Australië wordt geproduceerd. Maar vanwege zorgen om de bijwerkingen werd dit vaccin afgeraden voor mensen onder de zestig jaar. Terwijl drie miljoen doses in een loods lagen te verstoffen, gingen steeds meer delen van het land in lockdown. Inmiddels is het advies aangepast en mag iedereen ervoor kiezen om gevaccineerd te worden met AstraZeneca.

70 procent vaccineren

Ondanks dat de bevolking steeds meer lijdt onder de lockdowns, houdt de regering vast aan het beleid. Premier Scott Morrison wil de maatregelen pas versoepelen als minstens 70 procent van de bevolking is gevaccineerd. Nu staat de teller nog op ruim 20 procent.

"We hebben bereikt wat veel andere landen niet is gelukt", zei Morrison afgelopen week. "We moeten nu volhouden en alles wat we bereikt hebben niet zomaar weggooien, omdat we ongeduldig zijn."

Fort Australië blijft voorlopig dus achter slot en grendel. Dat zorgt volgens Soutphommasane voor steeds meer druk en stress voor de bevolking. "In 2020 was Australië misschien nog een succesverhaal, maar dat is het al lang niet meer."