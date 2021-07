Australië-correspondent in quarantaine: 'Lijkt een slechte thriller'

Bij aankomst op het vliegveld in Sydney werd ik opgewacht door het leger. Na een gezondheidscheck werd ik op een bus gezet en naar een hotel gereden, zonder te weten waar we naartoe gingen. Militairen brachten me naar mijn kamer en lieten me alleen achter. Het enige menselijke contact dat ik sindsdien heb gehad, was toen verpleegkundigen aanklopten om een coronatest af te nemen.

Op sociale media blijken er tientallen forums en groepen te zijn waar mensen in quarantaine contact met elkaar hebben. Ze delen hun ervaringen, foto's van het soms onsmakelijke eten, en geven elkaar tips om de tijd door te komen. Ik kwam op die manier in contact met een journalist van de Australische publieke omroep die in hetzelfde hotel verblijft. Haar kamer heeft een balkon en daar ben ik erg jaloers op, want in mijn kamer kan er niet eens een raampje open. Via Twitter spreken we elkaar moed in.

Dagelijks krijg ik een telefoontje van de verpleegkundigen met de vraag of ik covid-symptomen heb en hoe het met mijn mentale gezondheid is. Het is niet voor niets dat ze hier naar vragen, veel mensen hebben moeite met de verplichte isolatie. En sommige mensen wagen het zelfs te ontsnappen.

Ontsnappen door lakens aan elkaar te knopen

In de Australische stad Perth ontsnapte een man uit een hotel door zijn lakens aan elkaar te knopen en van vier hoog naar beneden te klimmen. En twee weken geleden ontsnapte een 22-jarige vrouw uit haar hotel in Cairns aan de oostkust van het land. Ze trapte een deur in en klom over twee balkons om aan de quarantaine te ontkomen. Volgens politie had de vrouw moeite met de isolatie en wilde ze bij haar moeder zijn.

Het leverde haar een boete van 2500 Australische dollar op.

De meeste Australiërs steunen het strenge beleid, maar er is ook kritiek op dit systeem. Het is erg duur, het verblijft kost 3000 Australische dollar en dat kan niet iedereen betalen.

Niet waterdicht

Bovendien is het niet waterdicht. Het virus is al verschillende keren aan de quarantaine ontsnapt. Daarom zit op dit moment meer dan de helft van de Australische bevolking in lockdown, zo'n 13 miljoen mensen. Ook hier schuwt de Australische regering geen grove maatregelen, terwijl er in totaal slechts zo'n 1300 besmettingen geteld zijn het land.

Vanwege het zerotolerancebeleid van de Australische overheid blijven strenge lockdowns en het quarantainesysteem voorlopig onderdeel van de Australische ervaring. Ook als ik over drie dagen mijn hotelkamer mag verlaten, moet ik de komende tijd vooral binnen blijven. Maar dan mag ik tenminste wel af en toe naar buiten voor wat frisse lucht.