Nieuwe aanklacht ingediend tegen Russische oppositieleider Navalny

Correspondent Geert Groot Koerkamp zegt dat het al langer in de lucht hing dat er nieuwe aanklachten tegen Navalny zouden worden ingediend. "Dat was ook de verwachting van zijn aanhangers, die er niet op rekenden dat Navalny na zijn huidige straf gewoon zomaar weer op vrije voeten zou komen. In februari werd bekend dat dit nieuwe strafrechtelijk onderzoek tegen hem was begonnen. Je ziet nu dat zijn naaste medewerkers het land zijn ontvlucht en in het buitenland hun activiteiten voortzetten, onder meer door reportages te maken die corruptie aan de kaak stellen. Maar de belangstelling daarvoor is zichtbaar minder dan toen Navalny het zelf nog deed. De autoriteiten hopen ongetwijfeld dat hij daardoor langzaamaan in de vergetelheid raakt."

Groot Koerkamp legt uit dat de nieuwe aanklacht is gebaseerd op een wet die eerder enkele malen is gebruikt tegen de leiders van verschillende sekten die tot extremistisch waren verklaard. "Hij zou hebben aangezet tot onwettig handelen en willens en wetens mensen in gevaar hebben gebracht", zegt hij. "Het toont dat er meerdere potentiële stokken zijn om mee te slaan, en daar wordt er nu een van gebruikt."