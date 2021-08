Omzet Ahold Delhaize groeit: 'We hebben thuis koken herontdekt'

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft het afgelopen kwartaal beter gedraaid dan verwacht. De omzet nam opnieuw toe, al kwam dat deels door overnames. In totaal gaat het om 18,6 miljard euro. De winst is vergeleken met een jaar eerder wel wat gedaald.

Vorig jaar waren er in het tweede kwartaal veel maatregelen om de coronapandemie in te dammen. Zo waren de horeca, scholen en veel kantoren dicht en supermarkten profiteerden enorm van het verplichte thuis zitten dat voor de meeste mensen gold. Zo werden massaal producten gehamsterd als rijst, wc-papier, macaroni en groenten in blik of pot.

"Ik ben erg blij dat de economie weer opengaat", aldus topman Frans Muller vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "We denken ook dat klantengedrag toch wel veranderd is. Klanten zullen meer thuis consumeren. Dat heeft deels te maken met meer thuiswerken. Dat is volgens ons een blijvertje." Ook verwacht Muller dat mensen daardoor meer thuis zullen koken, wat volgens hem gunstig uitpakt voor de supermarkt. "Mensen hebben het thuis koken herontdekt."

Trucs bedenken

Grondstoffen als koffie, karton, graan, maïs en meel worden momenteel steeds duurder. Vraag is of producten in de supermarkt daardoor duurder worden. Maar Muller laat niet het achterste van zijn tong zien, als hij het heeft over de effecten voor de klanten: "Het is geen nieuw fenomeen hè, dat leveranciers pleiten voor prijsverhogingen. Voor ons is het belangrijk om de beste prijs voor onze klanten te krijgen. Wij onderhandelen sterk en we laten alleen die prijsverhogingen toe die we kunnen begrijpen. Het gaat niet om de waan van de dag, maar we kijken op de langere termijn."

Fabrikanten en supermarkten bedenken voor hun huismerk soms trucs om de prijs niet te hoeven verhogen, bijvoorbeeld door het aantal koekjes per pakje te verlagen of meer margarine te gebruiken in plaats van de duurdere roomboter.

Daar gaat Muller niet in mee: "Natuurlijk zijn we constant bezig om producten beter te maken. Maar als een fabrikant negen in plaats van tien koekjes in een pakje stopt en de prijs blijft hetzelfde, ja, dat werkt niet bij ons. Ook een klant laat zich niet om de tuin leiden. Daar houden wij niet van, dat soort dingen. Die vlieger gaat niet op. We zitten niet voor niks 150 jaar in dit vak."

Niemand onderschatten

De verkopen via internet blijven voor Ahold Delhaize fors groeien. Online is inmiddels goed voor een tiende van de totale omzet van 18,6 miljard euro. Muller ziet dit nog doorgroeien naar rond de 15 procent in de komende jaren.

Ahold-dochter Bol.com, marktleider in Nederland bij de online verkoop, ziet de afzet sinds corona nog harder stijgen dan daarvoor. "Online groeien we 30 procent dit jaar", zegt Muller. Bol is al een tijdje winstgevend en heeft inmiddels 47.000 handelaren aan zijn platform gebonden, een toename van 3000.

Sinds kort heeft Bol.com er in Nederland een geduchte concurrent bij: Amazon. Maar Muller lijkt zich daarover weinig zorgen te maken: "Bol.com heeft zijn marktaandeel van 15 procent de afgelopen periode juist vergroot, denken wij. Ook Amazon zal groeien, maar de afstand is groot. We zijn zeer tevreden over Bol, maar we onderschatten niemand."

Alles bij elkaar resteerde onder de streep een winst van 540 miljoen euro. Ahold Delhaize verhoogde verder de winstverwachtingen voor heel 2021. Het bedrijf denkt een hogere winstmarge te halen dan het eerder aangaf.