Belgische belastingclaim van 380 miljoen euro voor Ahold Delhaize

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en Etos, heeft een belastingclaim van de Belgische Belastingdienst die kan oplopen tot 380 miljoen euro. Het bedrijf zou geen belasting hebben betaald bij de overname van Amerikaanse Delhaize-winkels. De Belgische zakenkrant De Tijd meldde dit als eerst.

Uit het jaarverslag blijkt dat Ahold Delhaize het oneens is met de Belgische fiscus en bezwaar heeft aangetekend tegen de claim. Het bedrijf zou voldoende bewijs hebben dat ze geen belasting hoeven te betalen voor de overname. Zo zouden zij verschillende juridische opties hebben om hun standpunt te verdedigen.

In 2018 verkocht Delhaize zijn Amerikaanse winkels aan het Nederlandse moederbedrijf. Volgens Ahold Delhaize was die overname vrijgesteld van belasting, omdat de koop van de winkels tegen boekwaarde ging. Maar de Belgische fiscus is van mening dat de winkels destijds veel meer waard waren, waardoor er belasting over betaald zou moeten worden.

Eerder bleek uit de jaarcijfers van Ahold Delhaize dat het bedrijf een recordomzet van 74,7 miljard euro boekte in 2020. Onderaan de streep maakte het concern 1,4 miljard euro winst.