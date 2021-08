Klimaatrapport leidt niet tot spoedvergaderingen in bestuurskamers

Shell, wiens raffinaderij 4,1 megaton uitstootte in 2020 en wiens chemietak 2,6 megaton, is het klimaatrapport nog aan het bestuderen en heeft verder geen reactie, ook niet op hun beslissing om in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de klimaatzaak tegen Milieudefensie. Rechtbank Den Haag deed eind mei uitspraak dat het olie- en gasbedrijf in 2030 de CO2-uitstoot met 45 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van 2019. Het is de eerste keer dat een bedrijf zo'n verplichting van de rechter kreeg opgelegd.

De VN-baas Antonio Guterres zei gisteren dat dit rapport de doodsklap moest zijn voor kolen, olie en gas. De branchevereniging van Nederlandse olie- en gasbedrijven (NOGEPA) zegt in een reactie: "Het rapport onderstreept de urgentie van het stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Het is aan ons als industrie om alternatieven aan te dragen en te transformeren." Die mogelijkheden zijn er, volgens de branchevereniging, op het gebied van waterstof.

Politiek

Deze bedrijven die veel uitstoten, en VNO-NCW, de vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, zeggen dus al bezig te zijn met verduurzaming, maar ook de politiek heeft een grote rol in de discussie, zeggen zij. "Het lijkt alsof iedereen naar elkaar kijkt", zegt Victor van der Chijs, voorzitter van Deltalinqs, de ondernemersvereniging van de haven- en industriële bedrijven in Rotterdam.

"Kies voor een industriepolitiek. Met onze industrie en infrastructuur kunnen we het verschil maken. We moeten een voorbeeldfunctie hebben in de verduurzaming. Dan ben je de aanvoerder en kun je met vergroening van processen ook geld verdienen. Maar bedrijven kunnen dat niet individueel, daarin moet iedereen elkaar helpen", zegt Van der Chijs.