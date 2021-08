Klimaatcrisis aanpakken: wat kun je zelf doen (en heeft het zin?)

Tegelijkertijd gaat de opwarming van de aarde zo snel dat het allebei nodig is, stelt de Urgenda-directeur. "De overheid moet daar sturing aan geven door industrieën te verplichten tot maatregelen en ook burgers te stimuleren om duurzame oplossingen te kiezen, bijvoorbeeld als hun apparaten stuk gaan."

Binnen tien jaar moet een groot deel van die duurzame oplossingen zijn uitgevoerd als Nederland de klimaatdoelen wil halen, waarschuwt ze. "Daar is wel een crisisaanpak voor nodig, met rustig polderen halen we het niet meer. En daarvoor zijn leiders nodig die dat snappen. Zoals voor corona, moeten ze ook gaan staan voor het klimaat."

Nietig

Ook volgens hoogleraar milieufilosofie Marc Davidson is er een gezamenlijke krachtsinspanning nodig. "Iedereen wijst naar elkaar. De overheid naar de burger, de burger naar de bedrijven. Maar we hebben elke ingang nodig om dit probleem op te lossen."

De overheid moet daarvoor de goede omstandigheden creëren, zegt Davidson, en er niet vanuit gaan dat alle consumenten uit zichzelf hun gedrag gaan veranderen. "Als de overheid zou zeggen: jullie zijn volwassen, we gaan jullie niet meer verplichten om belasting te betalen want jullie zien zelf ook wel dat dat nodig is: dan betaalt binnen een paar weken bijna niemand nog belasting."

Maar bijna iedereen staat intussen wel achter de sociale zekerheid die met die belasting wordt betaald, zegt Davidson. "Datzelfde krachtenspel zie je ook bij het oplossen van het klimaatprobleem."

Groen leven

Tegelijkertijd kan de overheid alleen in beweging komen als daarvoor genoeg steun is. "Dat draagvlak komt er alleen als mensen om zich heen zien dat groen leven mogelijk is. Dus je hebt voorlopers nodig die de rest op sleeptouw nemen."

Uiteindelijk is de bijdrage die Nederland kan leveren om de wereldwijde klimaatcrisis aan te pakken niet zo heel groot. "Maar Nederland heeft met zijn relatief welvarende positie wel reden om het voortouw te nemen. Ik begrijp het als mensen zich nietig voelen bij zo'n groot probleem. Maar al die nietige mensen samen hebben de klimaatcrisis veroorzaakt, dus kunnen ze hem ook samen oplossen."