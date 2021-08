Klimaatexperts: IPCC-rapport alarmerend voor Nederland

Ook Hetty Klavers van de Unie van Waterschappen noemt het rapport verontrustend. Elk nieuw klimaatrapport lijkt ernstiger te zijn dan het vorige, zegt ze.

"De belangrijkste boodschap is dat het echt heel hard werken is om Nederland klimaatbestendig te maken. Het is een onderstreping van wat we in de praktijk al zien. Het klimaat verandert, het wordt extremer. Na drie droge zomers zitten we nu middenin een zomer met wateroverlast. Dat noopt tot veel maatregelen."

Die maatregelen kosten veel geld. "Wij geven als waterschappen nu al 1,8 miljard euro per jaar uit, maar er zal nog meer geld naartoe moeten", zegt Klavers. Er wordt gewerkt aan een groot dijkversterkingsprogramma "en daar moeten we in volle vaart mee vooruit".

Daarnaast moet er volgens haar bij de inrichting van het land steeds meer rekening worden gehouden met het klimaat, bijvoorbeeld bij de keuze voor plekken waar gebouwd wordt. "Zorg ervoor dat het water de ruimte krijgt, anders zoekt het water zelf die ruimte. We zien in Limburg wat er dan gebeurt."

Zeespiegelstijging

Voor een laag gelegen land als Nederland zijn de inzichten over de toekomstige hoogte van de zeespiegel van het grootste belang. In het IPCC-rapport is de verwachte zeespiegelstijging naar boven bijgesteld, tot maximaal ongeveer een meter gemiddeld wereldwijd aan het einde van deze eeuw.

Daarbij kijken klimaatwetenschappers vooral naar de ijskap op Antarctica, omdat daar de grootste hoeveelheid ijs ter wereld ligt. "Als de processen op Antarctica echt uit de hand lopen", zegt Van Dorland, "dan kunnen we in 2100 twee meter zeespiegelstijging bereiken. En in 2150 zelfs vijf meter."