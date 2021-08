Natuurbranden blijven Griekenland teisteren: 'Er is niets overgebleven'

In Griekenland is nog geen zicht op een snel einde van de aanhoudende natuurbranden in het land. Alleen gisteren al zijn 400 branden uitgebroken en honderden brandweerlieden ingezet. Ze worden bijgestaan door blushelikopters en vliegtuigen. De grootste brandhaarden zijn nu op het eiland Evia en op schiereiland Peloponnesos. Het vuur op Evia omvat het gehele eiland, van kust tot kust.

Op Evia ligt ook de door het vuur bedreigde stad Istiaia. "We zijn alleen. Ons einde is nabij", zei burgemeester Giannis Kotzias op de Griekse televisie.

Bij het eiland staan vandaag weer veerboten klaar voor evacuaties, nadat eerder al duizenden mensen waren gevlucht voor de branden. "Ik ben boos, ik heb mijn huis verloren", zei een van de bewoners van het eiland tegen persbureau Reuters. Ze stond op het punt om geëvacueerd te worden: "Het is een ramp, niets is overgebleven".

Perfecte storm

Het land kampt met een van de ergste hittegolven in decennia; in een flink deel van het Middellandse Zeegebied stegen de temperaturen tot boven de 40 graden en viel er amper regen.

Die omstandigheden leidden tot een 'perfect storm' voor bosbranden in de hele regio; door klimaatverandering wordt het risico op branden groter.

De natuurbranden hebben tot nu toe in Griekenland aan zeker twee mensen het leven gekost.

In delen van Turkije is gisteren regen gevallen, nadat ook daar natuurbranden anderhalve week lang verwoestingen hadden aangericht. Acht mensen kwamen om. Het vuur in de provincie Antalya is inmiddels onder controle.

Zo'n duizend mensen werden gisteren per veerboot uit Evia geëvacueerd: