Honderden nieuwe bosbranden uitgebroken in Griekenland

Ook op de Balkan en in Turkije woeden nog altijd bosbranden. De Nederlandse luchtmacht assisteert de Albanese autoriteiten met twee Chinook-helikopters bij het onder controle krijgen van de brand. Defensie meldt dat Nederlandse militairen ruim 12 uur bezig zijn geweest met het blussen van branden op het Albanese schiereiland Karaburun. Daarbij werd zo'n 150.000 liter water ingezet.

In het zuidwestelijke kustgebied van Turkije zijn de afgelopen dagen acht mensen om het leven gekomen door het natuurgeweld. Duizenden hectares grondgebied zijn verbrand en veel bewoners en toeristen moesten hun huis of hotel verlaten.

Volgens de Turkse president Erdogan woeden er nu nog vijf branden in zijn land, onder meer in de provincies Mugla en Isparta. In de kuststad Manavgat, waar tien dagen geleden de eerste bosbrand uitbrak, is het vuur inmiddels uit. De brandweer kon de laatste branden eenvoudig blussen omdat er regen was gevallen.