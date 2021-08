Nieuw geval vogelgriep in Eemdijk, geen ophokplicht

In Eemdijk is een nieuw geval van vogelgriep vastgesteld. Het besmettelijke virus is aangetroffen bij een dode gans die afgelopen dinsdag uit een vijver is gehaald en gisteren is getest. De eigenaar, een hobbyhouder, moet de rest van zijn vogels voorlopig binnenhouden.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet geen reden om extra maatregelen te nemen, meldt RTV Utrecht.

Eerder dit jaar was sprake van een hardnekkige golf van vogelgriep, vooral in Friesland, Brabant en Midden-Nederland. De ziekte wordt overgebracht door trekvogels. Als het virus op een pluimveebedrijf opduikt, worden alle dieren daar geruimd. Tot een maand geleden gold in een aantal regio's in Nederland een ophokplicht voor pluimveehouders om verspreiding van het virus te voorkomen.

Die ophokplicht is ruim een maand geleden, op 6 juli, ingetrokken. Het ministerie liet toen weten dat er wekenlang geen besmette wilde vogels meer waren gevonden en dat de volgelgriep leek weg te ebben. "Minister Schouten acht het verantwoord om de ophokplicht op te heffen gezien de lagere veterinaire risico-inschatting, de dierenwelzijnsaspecten en de financiële situatie voor de pluimveehouders."

Kans dat het virus overspringt

Maar het vogelgriepvirus is dus nog steeds aanwezig in Nederland, concludeert brancheorganisatie van pluimveehouders Avined na de vondst van de dode gans in Eemdijk, vlakbij Baarn. Toch volgen geen maatregelen zoals een ophokplicht. Dat komt omdat er bij een test van de dertien andere ganzen van dezelfde hobbyhouder geen vogelgriep is vastgesteld. In de buurt zijn er geen pluimveebedrijven. Dat maakt de kans nog kleiner dat het virus overspringt.

Wel moet de hobbyhouder zijn ganzen afschermen en worden de vogels over drie weken nogmaals getest. Als er dan geen virus wordt aangetroffen, mogen de ganzen weer vrij rondlopen.

Om de situatie nog beter in de gaten te kunnen houden begint in september ook een aanvullende monitoring bij wilde vogels in Nederland.