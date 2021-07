Ophokplicht in heel Nederland geschrapt

Komende nacht wordt de afscherm- en ophokplicht ingetrokken in alle regio's waar die nog geldt. Dat betekent dat biologische en vrije-uitloopkippen voor het eerst sinds vorig najaar weer in heel Nederland naar buiten mogen.

De landelijke afscherm- en ophokplicht werd op 22 oktober afgekondigd vanwege een uitbraak van vogelgriep. Aanvankelijk werden vooral wilde vogels getroffen, maar toen het virus opdook op pluimveebedrijven greep minister Schouten in.

Omdat er al een tijd geen besmettingen meer zijn vastgesteld, werd de ophokplicht vorige maand al ingetrokken in zeven regio's. Daar gaat het sindsdien goed, constateert Schouten, en daarom zijn nu de overige dertien regio's aan de beurt.

De demissionaire minister wijst erop dat het aantal besmettingen niet alleen in Nederland terugloopt, maar ook in andere EU-landen. Ze acht het verantwoord de ophokplicht op te heffen "gezien de lagere veterinaire risico-inschatting, de dierenwelzijnsaspecten en de financiële situatie voor de pluimveehouders", schrijft ze in een Kamerbrief.

Strooisel blijven afdekken

Volgens Schouten betekent het intrekken van de maatregel "geenszins dat de kans op besmetting nu verwaarloosbaar is". Ze benadrukt dat de verlaagde risico-inschattingen in hoge mate onzeker zijn: deskundigen sluiten niet uit dat het virus nog wel rondgaat onder wilde vogels.

Mede daarom blijft een aantal andere maatregelen wel van kracht. Zo moeten pluimveehouders zich nog steeds houden aan strengere hygiëneregels en blijven er ook aangescherpte criteria gelden om een verdenking van vogelgriep te melden. Verder moeten eendenbedrijven strooisel blijven afdekken.